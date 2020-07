Ein Toter in Gerasdorf: Alarmfahndung nach Pkw

Aus noch ungeklärter Ursache kam eine Person in Gerasdorf ums Leben. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort und gab eine Alarmfahndung heraus.

Helle Aufregung am Samstagabend in Gerasdorf. Nahe des Einkaufszentrums G3 kam eine Person ums Leben. Die Ursache ist noch unklar, allerdings deutet Vieles auf ein Gewaltverbrechen hin. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Polizei und auch der WEGA waren vor Ort.

Prompt wurde eine Alarmfahndung nach einem silbernen Pkw mit Linzer Kennzeichen herausgegeben.

Unbestätigten Gerüchten zufolge soll es sich um eine Schießerei gehandelt haben.

Mehr Infos in Kürze...