Bei einem Kellerbrand in Palt (Bezirk Krems) in Niederösterreich ist am Donnerstagabend ein Mann ums Leben gekommen. Bei dem Mann handelt es sich vermutlich um den Hausbesitzer, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Es gab keine weiteren Verletzten.



Laut Polizei ist der Brand mittlerweile gelöscht. Die Brandursache ist noch unklar.



