Eine Katze ist am Freitag in Wiener Neustadt aus einem Kunststofftank gerettet worden. Das Tier war in den Tank bei der HTL gefallen und wollte diesen über den Auslass wieder verlassen. Dabei blieb es allerdings stecken, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt am Samstag in einer Aussendung.

© Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt

© Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt Kein Vor oder Zurück. Die kleine Katze steckte mit ihrem Kopf im Auslass fest.



Die Feuerwehr schnitt großflächig einen Teil des Tanks aus und brachte diesen mitsamt der feststeckenden Katze zum Tierschutzhaus. Dort konnte das erschöpfte Tier schließlich befreit werden.



© Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt Am Ende wurde sie aus der Misere befreit.