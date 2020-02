Ihr Freund soll in Handschellen abgeführt worden sein. Die Ermittlungen in dem mysteriösen Todesfall laufen.

Laut Zeugen wurde Dienstagfrüh in Heidenreichstein eine junge Frau tot aufgefunden. Ihre Leiche soll zwei Wochen lang in einem Abstellraum in einer Wohnung gelegen sein.

Das Opfer soll ca. 20 Jahre alt sein. Die Todesursache ist laut Behörden noch unklar.

Erst vor drei Wochen war sie gemeinsam mit ihrem 23-jährigen Freund (beides Einheimische) in das Wohnhaus eingezogen. Augenzeugen sahen, wie er noch am Dienstagvormittag abgeführt wurde. Ob es sich bei ihm um einen Zeugen, der die Tote gefunden hat, oder einen Tatverdächtigen handelt, ist noch völlig unklar.

Die Ermittlungen laufen.