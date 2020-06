Polizisten retten Rehkitz vor sicherem Tod

Wäre das Jungtier nicht gerettet worden, wäre dies laut dem Jäger verendet.

Niederösterreich. Beamte der Polizeiinspektion Gänserndorf wurden am 2. Juni 2020, gegen 21.00 Uhr, zum Rathausplatz in Gänserndorf gerufen, da dort ein Rehkitz aufgefunden worden war, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Der Anzeiger hatte das Tier im Arm und übergab es an die Polizisten. Diese brachten das etwa drei Tage alte Rehkitz auf die Polizeiinspektion und übergaben es dem Jagdleiter der Stadtgemeinde Gänserndorf.

Der Jagdleiter wird sich dem Tier annehmen, aufzüchten und in weiterer Folge in ein Wildtiergehege in der Nähe von Gänserndorf bringen.