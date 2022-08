Auto-Lenker crasht gegen Baum – 31-Jähriger tot

Der 31-Jährige wurde beim Anprall an den Baum eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Jegliche Hilfsmaßnahmen kamen jedoch zu spät.

Altenmarkt a. d. Triesting. In Altenmarkt a.d. Triesting in seinem Heimatbezirk Baden ist am Freitag in den frühen Morgenstunden ein 31-Jähriger mit einem Auto gegen einen Baum geprallt und getötet worden. Er erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.

