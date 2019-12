Die 48-Jährige, die am Sonntag im Bezirk Mistelbach von ihrem 53-jährigen Lebenspartner getötet worden sein soll, hat laut vorläufigem Obduktionsergebnis sechs Messerstiche in den Oberkörper abbekommen. Die Verletzungen führten laut Friedrich Köhl, dem Sprecher der Staatsanwaltschaft Korneuburg, zum Ableben der Frau. Die Alkoholisierung des Beschuldigten wurde am Freitag weiter geprüft.

Die Bluttat wurde am Sonntagabend kurz vor 20.00 Uhr verübt. Die 48-Jährige wurde in einer Wohnung gefunden, ihr Partner an Ort und Stelle als Verdächtiger festgenommen. Der 53-Jährige soll die Frau mit einem Küchenmesser erstochen haben.

Bei der Einvernahme am Montagvormittag war der Beschuldigte geständig, am Mittwoch wurde über ihn die Untersuchungshaft verhängt. Weil der Mann nach der Festnahme eine Alkoholkontrolle verweigert hatte, ordnete die Staatsanwaltschaft eine körperliche Untersuchung in Form eines Bluttests an. Manfred Arbacher-Stöger, der Verteidiger des 53-Jährigen, sprach in Hinblick auf den Messerangriff von einer Beziehungstat.