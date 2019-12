Ein 15-jähriger Mofa-Fahrer und sein Begleiter wurden von einem Auto erfasst. Der Mofa-Fahrer wurde schwer verletzt.

Purgstall a. d. Erlauf. Ein Mofalenker ist am Sonntagabend an einer Kreuzung in Purgstall an der Erlauf (Bezirk Scheibbs) von einem abbiegenden Pkw erfasst worden. Der 15-jährige Einheimische wurde nach Polizeiangaben vom Montag mit schweren Verletzungen in das UKH Linz eingeliefert. Ein gleichaltriger, der auf dem Zweirad mitgefahren war, erlitt leichte Blessuren und wurde in das Landesklinikum Scheibbs gebracht.