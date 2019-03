Ein 27-jähriger, rechtsradikaler Kremser Stefan M. soll im Suff einen 62-Jährigen in seiner Heimatstadt beleidigt und ihm zwei Faustschläge versetzt haben. Das Opfer schlug nach dem Angriff mit dem Kopf auf dem Boden auf und wurde schwer verletzt. Das Opfer ist außer Lebensgefahr. Die Polizei forschte am Mittwoch einen 27-Jährigen als Verdächtigen aus. Er war teilweise geständig und wurde der Staatsanwaltschaft Krems angezeigt, berichtete die Exekutive am Freitag.

Neonazi laufen gelassen

Der Mann soll den 62-Jährigen vergangenen Samstag in einem Lokal kurz nach 0.30 Uhr "in obszöner Weise" beleidigt und rechtsradikale Parolen von sich gegeben haben, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mit. Als der Kremser ihn aufforderte, damit aufzuhören, soll ihm der Jüngere ohne Vorwarnung zweimal mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben. Der 62-Jährige ging zu Boden, er wurde in das Universitätsklinikum Krems transportiert. Der 27-Jährige wurde ausgeforscht und nur auf freiem Fuß angezeigt, weil er noch unbescholten ist.