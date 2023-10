Der Wirbel um den VP-Ortschef von Schrattenberg im Bezirk Mistelbach hat Konsequenzen: Der offenbar völlig betrunkene Politiker, der bei einem Wirtshaus-Disput samt Schlägerei einen Bewohner "Du A...loch, du großes A....loch" schimpfte, tritt zurück.

NÖ. Seit Tagen geht ein Video aus dem Ort an der tschechischen Grenze viral. Darin kann man mehr oder weniger amüsiert zusehen, wie der Bürgermeister Johann Bauer in sichtlich schwer betrunkenem Zustand einen jüngeren Mitbürger zunächst massiv bedroht. Trotz der üblen "A...loch"-Beschimpfungen bleibt der andere Mann lange ruhig und ihn bittet Bauer zu gehen.

Daraufhin droht der Ortschef, sein Kontrahent würde das nicht überleben, außerdem würde er sein Haus verlieren, wenn er, Bauer, das wolle. Als der Politiker, dem gute Verbindungen nach St. Pölten nachgesagt werden, den Gegner tätschelt, schlägt der Widersacher (gegen den jetzt natürlich auch ermittelt werden muss) mit den Fäusten zu.

Eine Zeuge, der den skandalösen Aufritt mit dem Handy mitfilmte, stellte das Video online - oe24 berichtete.

"Jemand, der so ein skandalöses Verhalten an den Tag legt, kann keinen einzigen Tag länger Bürgermeister sein und muss sofort zurücktreten", befand Michael Schnedlitz, der Generalsekretär der Freiheitlichen, am Dienstag in einer Aussendung. Zuvor hatte Bauer bereits seinen Rücktritt für Ende November angekündigt - mit dem lapidaren Nebensatz, dies ohnehin schon länger geplant zu haben. Und bedauert: "Schade, dass das jetzt mit dieser Geschichte im Zusammenhang steht."