Absage! Karl-May-Festspiele finden 2025 nicht statt

Die Karl-May-Festspiele im Steinbruch Winzendorf legen eine kreative Pause ein und werden erst 2026 wieder stattfinden. Eigentlich hätte im kommenden Jahr "Der Schatz am Silbersee" Premiere feiern sollen. Bereits gekaufte Tickets wurden bereits rückerstattet.

Nach über zwei Jahrzehnten und zahlreichen Aufführungen, die das Publikum mit den Abenteuern von Winnetou und Old Shatterhand begeisterten, plant das Team rund um Intendant und Regisseur Martin Exel eine Weiterentwicklung des Konzepts. Ziel ist es, die Veranstaltungen noch familienfreundlicher und spektakulärer zu gestalten: "Die Pause gibt uns die Möglichkeit, Energie zu tanken und neue Ideen zu entwickeln, um den Gästen 2026 wieder ein unvergessliches Erlebnis in der einzigartigen Kulisse des Steinbruchs Winzendorf zu bieten“, betont Exel. 2026 soll das ursprünglich für nächstes Jahr geplante Stück "Der Schatz am Silbersee" Premiere feiern. Bereits im Vorverkauf erworbene Tickets für 2025 wurden bereits rückerstattet.

Die Festspiele sind ein wichtiger Bestandteil des kulturellen und touristischen Angebots in der Region und haben mit ihrer langen Tradition zahlreiche Besucherinnen und Besucher begeistert. Exel: "2026 dürfen sich die Zuschauer wieder auf neue Highlights freuen, die die Abenteuer von Karl Mays Helden noch eindrucksvoller präsentieren.“