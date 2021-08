Alkolenker krachte in entgegenkommenden Pkw

29-jährigem wurde Führerschein vorläufig abgenommen

Ein alkoholisierter 29-Jähriger aus Wien ist am Sonntagnachmittag auf der B 26 in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) mit seinem Auto während eines Überholmanövers in einen entgegenkommenden Pkw gekracht. Der schwer verletzte Unfallgegner im Alter von 28 Jahren wurde nach Polizeiangaben per Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen.

Blessuren erlitten auch der 29-Jährige selbst sowie sein um zwei Jahre älterer Beifahrer. Die beiden Männer wurden ebenfalls in das Wiener Neustädter Spital gebracht. Dem Wiener wurde die Lenkerberechtigung vorläufig abgenommen.