× Ansturm auf blau-gelben Pflegescheck

Seit 2. Oktober haben bereits rund 38 Prozent der Bezugsberechtigten den blau-gelben Pflege- und Betreuungsscheck beantragt.

Seit einem Monat können Pflege- und Betreuungsbedürftige den „NÖ Pflege- und Betreuungsscheck“ auf der Website des Landes Niederösterreich auf www.noe.gv.at beantragen. Insgesamt 47 Millionen Euro pro Jahr stellt das Land für die Pflege und Betreuung in den eigenen vier Wänden zusätzlich zur Verfügung. "18.000 Landsleute haben getreu dem Motto ,daheim vor stationär‘ für die Pflege und Betreuung in den eigenen vier Wänden den Antrag zum ,NÖ Pflege- und Betreuungsscheck‘ bereits gestellt“, so Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Das sind rund 38 Prozent der Bezugsberechtigten.

© NLK ×

Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und LA Hermann Hauer bewerben den Pflegescheck für ihre Landsleute.

1.000 Euro Förderung

Bezugsberechtigte ab der Pflegestufe 3 sowie Bezugsberechtigte mit Pflegestufe 1 und 2 und einer ärztlich bestätigten Demenz erhalten jährlich 1.000 Euro. Auch Kindern und Jugendlichen ab Pflegestufe 1 steht der „NÖ Pflege- und Betreuungsscheck“ zu. Das Geld kann beispielsweise für Heilbehelfe und Hilfsmittel, bauliche Maßnahmen, für die Inanspruchnahme einer sozialen Alltagsbegleitung oder auch für andere Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. Der Antrag für das Jahr 2023 kann noch bis 31. September auf der Website des Landes oder unter der Telefonnummer 02742 / 9005 – 909 gestellt werden.