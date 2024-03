Aufstand gegen Flughafen-Spange der ÖBB

150 Demonstranten gegen eine neue ÖBB-Schnellverbindung zwischen Flughafen Schwechat und Bruck an der Leitha

Die Pläne der ÖBB für einen massiven Bahn-Ausbau östlich des Flughafens Schwechat stoßen jetzt auf heftigen Widerstand.



Durch eine direkte und schnellere Bahnverbindung zwischen dem Flughafen und Bruck an der Leitha sollten, so die Pläne, die Attraktivität für Pendler im Osten stark erhöht werden sowie die Verbindungen nach Bratislava und Budapest verbessert werden.



Doch den Anrainern ist das Projekt ein Dorn im Auge – auf einem jener Felder, die die künftige Hochgeschwindigkeitsbahn durchqueren soll, fand am Weekend in Trautmannsdorf an der Leitha eine Protestkundgebung mit rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt, wie der ORF berichtete.



Mehr Lärm und starke Boden-Versiegelung



Die Kritikpunkte reichen von mehr Lärm – was unter anderem zu mehr Stress für Schweine etc. in den Ställen der ortsansässigen Bauernhöfe führe – bis hin zu scharfer Kritik an mehr Bodenversiegelung.

Die ÖBB wollen dennoch heuer eine Umweltverträglichkeitsprüfung starten, Baubeginn soll 2026 sein.