Während eines Ausflugs mit einem alten Militärjeep ereignete sich am Montag in Hof (Bezirk Bruck) ein tragischer Unfall.

Aus unbekannter Ursache geriet das Fahrzeug auf das Bankett, rutschte die Straßenböschung hinunter und überschlug sich dabei mehrfach. Schließlich kam der Jeep auf dem Dach zum Liegen und alle fünf Insassen wurden aus dem Fahrzeug geschleudert.

© DOKU NÖ ×

© DOKU NÖ ×

Mann tot – achtjähriges Kind verletzt

Leider verstarb ein Mann aufgrund schwerer Verletzungen trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Die drei Erwachsenen und ein achtjähriges Kind erlitten zum Teil schwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser von Wien, Niederösterreich und dem Burgenland aufgeteilt.

© DOKU NÖ ×

Die Feuerwehren von Hof am Leithagebirge und Mannersdorf am Leithagebirge wurden gerufen und bargen das Fahrzeug. Es wurde an einem sicheren Ort abgestellt, nachdem die Rettungsmaßnahmen abgeschlossen waren.

© DOKU NÖ ×