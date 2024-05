× Ausg‘steckt: Erster Heuriger mit veganer Küche

Der Heuriger gehört in Österreich einfach zur Tradition. Für vegane Gäste ist die Speisekarte allerdings meist ein Grund den Heurigenbesuch abzusagen. Das will der vegane Heurige am Wagram von Holy Soul Kitchen und Weinbau Schuster ändern.

Wenn die Temperaturen steigen, drängen viele Menschen wieder ins Freie. Auch ein Besuch beim Heurigen mit Wein und Brettljause gehört in der warmen Jahreszeit für viele Ausflügler dazu. Mit Schweinsbraten, Schnitzel und Grammelschmalz ist das Angebot für jene, die sich fleischlos ernähren, meistens begrenzt. Ein Heuriger in Fels am Wagram in Niederösterreich möchte das ändern und hat ausschließlich vegane Küche auf der Speisekarte.

Vegane Speisekarte

In der idyllischen Kellergasse "Scheibe" in Fels am Wagram befindet sich der 1. Veganen Heurigen. Familie Schuster, heißt Sie herzlich willkommen und bieten veganen Gästen eine vielfältige Auswahl an rein pflanzlichen Köstlichkeiten: von Winzerplatte über Aufstrichteller und herzhaftem veganen Eierspeisbrot bis hin zu gefüllten Wagram-Wraps und hausgemachten Mehlspeisen.

© Holy Soul Kitchen ×

Dazu gibt es Weine vom Eigenanbau des Weinbau Johannes Schuster, welche seit dem Jahrgang 2022 auch vegan sowie biologisch und nachhaltig zertifiziert sind Der Heurige befindet sich direkt in der Kellergasse “Scheibe” beim Weinkeller der Familie Schuster in Fels am Wagram.

Termine (täglich ab 15 Uhr):