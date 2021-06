× Auto-Lenker stirbt bei Horror-Unfall

Der Mann verstarb nach erfolglosen Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle.

Waidhofen a.d. Thaya. Ein folgenschwerer Frontalzusammenstoß zweier Pkw hat sich am Mittwochnachmittag auf der B5 im Gemeindegebiet von Windigsteig (Bezirk Waidhofen an der Thaya) ereignet. Wie das Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya am späten Abend mitteilte, fuhren kurz nach 14 Uhr die Autos einer 63-Jährigen und eines 68-Jährigen zusammen. Der Mann verstarb nach erfolglosen Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle.

Frau mit Hubschrauber ins Spital geflogen

Die Frau wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber ins Universitätsklinikum Krems geflogen. Insgesamt sechs Feuerwehren, zahlreiche Rettungskräfte sowie die Polizei waren zur Unfallstelle alarmiert worden. Dort hatten Ersthelfer vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte die Verletzten aus den beiden Wracks befreit. Nach rund drei Stunden beendeten die Feuerwehrmitglieder den Einsatz.