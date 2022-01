Auto-Lenker stürzt sechs Meter in Unterführung

Mann wurde schwer verletzt.

Michelhausen. Ein Lenker ist am Montagvormittag im Bezirk Tulln mit seinem Auto sechs Meter abgestürzt. Der Mann war aus vorerst unbekannter Ursache mit seinem Kfz bei Michelhausen von der L 2090 abgekommen. Der Pkw schlitterte zunächst entlang der Landesstraße und stürzte dann in die Unterführung eines Feldweges, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando in einer Aussendung. Der Wagen landete auf dem Dach. Der Lenker wurde mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus Tulln gebracht.