Karambolage wegen Schaulustiger: Zwei Mädchen im Spital

Zwei Spuren der A4 waren lange gesperrt.

Bei einer Karambolage mit drei beteiligten Fahrzeugen sind am Montagabend auf der Ostautobahn (A4) bei Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) zwei Kinder verletzt worden. Die Acht- und die Zwölfjährige wurden laut Polizeiangaben vom Dienstag per Rettung in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt transportiert. Zwei Spuren der A4 waren in Richtung Ungarn für mehr als eine Stunde gesperrt. Es gab kilometerlangen Stau.

Die beiden Kinder waren in einem in Deutschland zugelassenen Pkw einer 30-jährigen Rumänin unterwegs gewesen. Die Frau landete ebenso wie ihre achtjährige Tochter und die zwölfjährige Nichte mit Blessuren im Klinikum Wiener Neustadt.

Erhebliche Kopfverletzungen erlitt bei dem Crash ein 25 Jahre alter slowakischer Staatsbürger, der nicht angegurtet Beifahrer in einem ebenfalls verunfallten Klein-Lkw gewesen war. Ein Notarzthubschrauber flog den Mann in das Landesklinikum Baden. Ausgelöst worden sein dürfte die Karambolage, weil die 30-jährige Autolenkerin langsam unterwegs gewesen war und einen Unfall auf der Gegenfahrbahn beobachtet hatte.