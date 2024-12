E-Scooter-Crash: Lenkerin (12) flüchtete

Der E-Scooter mit zwei Mädchen knallte in das Auto einer 54-Jährigen.

Laut Ermittlern dürften die beiden Mädchen am E-Scooter am Montagnachmittag gegen 13 Uhr in Gleisdorf ohne anzuhalten die Franz-Josef-Straße gequert haben. Genau zur gleichen Zeit war eine 54-Jährige aus dem Bezirk Weiz mit ihrem Wagen auf der Straße unterwegs war.

Teenie gegen Motorhaube geschleudert

Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen, wobei die 13-jährige Beifahrerin gegen Motorhaube und Windschutzscheibe des Autos geschleudert wurde. Sie musste in die Kinderklinik Graz gebracht werden.

Nach dem Crash flüchtete die leicht verletzte E-Scooter-Lenkerin (12) von der Unfallstelle. Sie wurde von den Behörden am späten Nachmittag ausgeforscht und bereits zum Unfallhergang befragt. Die Autofahrerin blieb unverletzt, der Zusammenstoß führte jedoch zu erheblichen Schäden am Wagen, der abgeschleppt werden musste.