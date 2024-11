Baden: Shoppen an Adventsonntagen

Nicht nur mit dem "Adventzauber" punktet Baden, sondern auch mit zahlreichen Geschäften, die sonntags öffnen.

In der Adventzeit bietet die Stadt Baden die Möglichkeit, den Zauber der Adventlandschaft mit entspannten Weihnachtseinkäufen zu verbinden. Denn an den Adventsonntagen halten zahlreiche Geschäfte in der Innenstadt geöffnet und laden zum stressfreien Bummeln und Genießen ein. Wer festliche Weihnachtsstimmung dem hektischen Treiben in den Einkaufszentren vorzieht, ist an den Sonntagen bestens im festlichen Flair der malerischen Altstadt aufgehoben. Eine Liste der Geschäfte, die an den Sonntagen öffnen finden Besucher unter www.advent.baden.at

Ort für entspanntes Einkaufen

Bürgermeister Stefan Szirucsek freut sich über die Initiative der Geschäftsleute: „Baden ist nicht nur eine Stadt mit Geschichte und Kultur, sondern auch ein ganz besonderer Ort für entspannte Einkäufe in der Adventzeit. Unsere Sonntagsöffnungszeiten bieten den perfekten Rahmen, um Baden in Ruhe zu entdecken, sich von der festlich erleuchteten Innenstadt verzaubern zu lassen und Geschenke für die Liebsten zu finden“. Der Advent in Baden umfasst stimmungsvolle Märkte in der Innenstadt und im Kurpark, winterliche Beleuchtung und einer Vielzahl von Veranstaltungen und kulinarischen Genüssen.