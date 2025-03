Badner Bahn: Ersatzverkehr zu Ostern in Traiskirchen

Während der Osterferien werden bei der Badner Bahn die Gleise erneuert. Von 12. April bis 21. April müssen Fahrgäste daher entlang der gesperrten Abschnitte auf Busse ausweichen.

Die Wiener Lokalbahnen nutzen die Osterferien für die Erneuerung ihrer Gleisinfrastruktur in Traiskirchen. Daher kann die Badner Bahn von 12. bis inkl. 21. April nicht durchgängig verkehren. Die Züge fahren in diesem Zeitraum von Wien Oper bis Möllersdorf Lokalbahn bzw. von Baden Josefsplatz bis Tribuswinkel-Josefsthal.

Im gesperrten Streckenabschnitt zwischen den Haltestellen Möllersdorf Lokalbahn – Traiskirchen Lokalbahn und Tribuswinkel – Josefsthal ist für die Fahrgäste ein Schienenersatzverkehr mit Autobussen im 15-Minuten-Takt unterwegs. Der Umstieg in den Ersatzverkehr ist in direkter Umgebung der betroffenen Haltestellen möglich. Mit Betriebsbeginn am 22. April fährt die Badner Bahn wieder durchgehend auf der gesamten Strecke von Wien Oper bis Baden Josefsplatz.

Neuer Fahrplan ab 6. April

Ab 6. April gilt ein neuer Fahrplan für die Badner Bahn. Die wichtigste Änderung: In den Morgenstunden verkehren zwei zusätzliche Züge ab der Haltestelle Baden Landesklinikum Richtung Wien Oper und retour. Die zusätzlichen Züge sorgen in der Früh vor allem für Pendlerinnen und Pendler sowie Schulkinder für ein dichteres Angebot. An den Kassastellen Baden Josefsplatz bzw. Wien Oper gibt es für Fahrgäste die aktuellen Taschenfahrpläne kostenlos.