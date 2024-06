Bär Erich übt sich in Arbesbach im Wasser-"Bauch-Beine-Po"

Bewohner des Bärenwaldes zeigt sich sportlich und auf der Suche nach Abkühlung

Arbesbach. Angesichts sommerlicher Temperaturen und quasi als Rahmenprogramm zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland zeigt sich auch Bär Erich im Waldviertel sportlich und auf der Suche nach Abkühlung. Der Bewohner des Bärenwaldes in Arbesbach (Bezirk Zwettl) begeistert laut einer Aussendung vom Freitag zusehends mit Wasser-"Bauch-Beine-Po". Gepritschelt wird dabei "was das Zeug hält", voller Körpereinsatz inklusive.

Derzeit leben mit Erich, Brumca und Mark drei Braunbären in Arbesbach. Im Schutzzentrum von Vier Pfoten steht ihnen eine Fläche von insgesamt 14.000 Quadratmetern zur Verfügung.