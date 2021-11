Bankräuber radelte mit Bike über Grenze – geschnappt

Eine halbe Stunde nach dem Überfall wurde ein Slowake (41) in Tschechien gefasst.

NÖ. Nach einem bewaffneten Banküberfall am Dienstag in Laa an der Thaya flüchtete der Räuber mit dem Fahrrad über die Grenze nach Tschechien, mit Mund-Nasen-Schutz und der Geldbeute in einer mitgebrachten Tasche – ÖSTERREICH berichtete. Kurz vor 12 Uhr hatte der Mann in Österreich zugeschlagen, um 12.30 Uhr klickten nur wenige Kilometer hinter der Grenze bereits die Handschellen. Nach der Verhaftung durch die tschechische Polizei hat nun die Raubgruppe des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen. Der Verdacht: Bei dem 41-Jährigen könnte es sich um einen Serientäter handeln, der unter anderem im Juni dieselbe Weinviertler Filiale mit einer Bombenattrappe und der Drohung „Überfall, habe Waffen und Dynamit, alles Geld“ auf einem Schild ausgeraubt hatte.