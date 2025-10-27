Alles zu oe24VIP
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit dem neuen Abt des Stiftes Melk, Ludwig Wenzel. 
© NLK Pfeffer

Übergabe

Benediktion des neuen Melker Abtes Ludwig Wenzl

27.10.25, 10:08
Teilen

In der Stiftskirche des Stiftes Melk fand gestern, Sonntag, die Benediktion von Abt Ludwig Wenzl durch den St. Pöltner Weihbischof Anton Leichtfried statt. Zu den zahlreichen Ehrengästen zählte auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

 Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) wünschte dem neuen Abt "viel Kraft und Gottes Segen für diese große und verantwortungsvolle Aufgabe“. Das Stift Melk sei für das Land Niederösterreich eine wichtige und weithin sichtbare Visitenkarte in die Welt hinaus – ein kulturelles Aushängeschild und ein bedeutendes historisches Erbe, so Mikl-Leitner. "Zugleich steht dieses Stift aber auch als Symbol für christliche Werte wie Nächstenliebe, Verantwortung und Zusammenhalt. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung und Verpflichtung, Stifte und Klöster wie Melk auch für die kommenden Generationen zu erhalten.“ So unterstützt das Land Niederösterreich etwa auch die derzeit laufenden Restaurierungsarbeiten in der Stiftsbibliothek. 

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit (li.) Weihbischof Anton Leichtfried und (re.) Nationalratspräsident a.D. Wolfgang Sobotka. 

© NLK Pfeffer

Abschließend richtet die Landeshauptfrau auch einen Dank an den ehemaligen Abt Georg Wilfinger, der das Stift 24 Jahre lang geführt hat: "Er hat das mit großer Umsicht und Weitsicht getan – für dieses jahrzehntelange Wirken ein herzliches Dankeschön.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

