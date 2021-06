Bereits 36 Fälle in Volksschul-Cluster

Außerdem 20 Erkrankte im Zusammenhang mit einem Kindergarten im Bezirk Neunkirchen.

St. Pölten. Der Corona-Cluster um eine Volksschule im Bezirk Gänserndorf ist auch am Dienstag weiter angewachsen. Verzeichnet wurden nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) 36 Infizierte. Das waren um zwei mehr als am Tag davor. Der Hotspot im Zusammenhang mit einem Kindergarten im Bezirk Neunkirchen zählte - inklusive Folgefälle - 20 Erkrankte (plus zwei).

In einer Produktionsfirma im Bezirk Scheibbs blieb es vorerst bei zwölf Covid-Fällen, elf (plus zwei) wurden in einem Pflegeheim im Bezirk Lilienfeld verzeichnet. Die weiteren Cluster im Bundesland betrafen durchwegs pädagogische Einrichtungen: Einen Kindergarten im Bezirk St. Pölten (acht Erkrankte), eine BHS im Bezirk Mistelbach (sechs), eine Neue Mittelschule im Bezirk St. Pölten (fünf) sowie eine Volksschule im Bezirk Amstetten (ebenfalls fünf).

Corona-Untersuchungen bleiben

Corona-Untersuchungen dürften den Schulen in Niederösterreich noch einige Monate erhalten bleiben. "Derzeit rechnen wir damit, dass die regelmäßigen Testungen an unseren Bildungsstandorten noch bis Ende dieses Jahres zur Aufrechterhaltung eines möglichst hohen Sicherheitsmaßstabs sinnvoll sein werden", hielten Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) und Bildungsdirektor Johann Heuras in einer Aussendung fest. Seitens der Landesregierung wurde am Dienstag jedenfalls die weitere Durchführung von Covid-Schnelltests für Schüler beschlossen.