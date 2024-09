Bewaffneter überfiel Tankstelle im Bezirk Amstetten

Ein Bewaffneter hat am Donnerstag in den frühen Morgenstunden eine Tankstelle in Haag (Bezirk Amstetten) überfallen.

Der Unbekannte bedrohte einen Angestellten mit einer Pistole und forderte Bargeld. Der Täter flüchtete mit Beute in vorerst unbekannter Höhe. Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung verlief negativ, berichtete die Polizei per Aussendung. Der Mitarbeiter wurde nicht verletzt, erlitt aber einen schweren Schock. Hinweise wurden an das Landeskriminalamt erbeten. Mit den Worten "Gibst du mir schnell Geld" soll der Mann kurz vor 3.30 Uhr Bares verlangt haben. Der Räuber verstaute die Beute in einer mitgebrachten schwarzen Umhängetasche und machte sich aus dem Staub. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen. Bei dem gesuchten Täter soll es sich um einen Mann im Alter von 18 bis 30 Jahren handeln. Er trug einen Kapuzenpullover, eine Schirmkappe, eine Hose und Schuhe jeweils in Schwarz. Sachdienliche Hinweise sind an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-30-3333) zu richten.