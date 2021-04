Biker crasht in Klein-Lkw: 59-Jähriger tot

59-Jähriger geriet in Rechtskurve auf Gegenfahrbahn.

Pernegg. Ein 59-jähriger Motorradfahrer ist Samstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Pernegg (Bezirk Horn) zunächst schwer verletzt worden. Am Sonntag erlag er seinen Verletzungen schließlich. Der Mann geriet nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, kollidierte seitlich mit dem Klein-Lkw eines 26-Jährigen und kam zu Sturz. Er wurde ins Landesklinikum Horn gebracht, wo er gestern verstarb.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei um 15.35 Uhr. Die Straße zwischen Pernegg und Horn war im Bereich der Unfallstelle für rund zwei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt.