Bildungs- und Betreuungsoffensive für Kinder in NÖ wird ausgeweitet

LR Teschl-Hofmeister: Übergreifendes Fort- und Weiterbildungsprogramm für Pädagoginnen und Pädagogen in Kindergärten und Tagesbetreuungseinrichtungen.

Vor kurzem wurde das Fort- und Weiterbildungsprogramm für Pädagoginnen und Pädagogen in Kindergärten und Tagesbetreuungseinrichtungen für das Kindergartenjahr 2025/26 präsentiert. "Erstmals bieten wir im Kindergartenjahr 2025/26 ein übergreifendes Programm für pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kindergärten und Tagesbetreuungseinrichtungen an. Das ist eine logische Fortführung der Angleichung von Kindergärten und Tagesbetreuungseinrichtungen, die wir bereits mit der NÖ Kinderbildungs- und -betreuungsoffensive angestrebt haben", erklärt Bildungs- und Familienlandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Im Rahmen der NÖ Kinderbildungs- und -betreuungsoffensive hat das Land NÖ eine Förderschiene eingeführt, damit auch in Tagesbetreuungseinrichtungen eine beitragsfreie Vormittagsbetreuung angeboten werden kann. Durch die Aufnahmemöglichkeit von Zweijährigen in Kindergärten kam es auch zu einer Angleichung in der Altersstruktur der betreuten Kinder.

"Wir haben in vielen Gemeinden nun sowohl Kindergärten als auch Tagesbetreuungseinrichtungen, immer häufiger sogar in baulichem Verbund an einem Standort. Für einen guten Übergang von einer Tagesbetreuungseinrichtung in den Kindergarten ist es für die Kinder wichtig, dass Kindergarten- und Tagesbetreuungseinrichtungs-Teams ihre pädagogischen Konzepte auf der gleichen inhaltlichen Basis aufbauen. Mit den übergreifenden Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen schaffen wir diese gemeinsame inhaltliche Basis, bieten aber gleichzeitig Plattformen für gegenseitigen Austausch und Transparenz zwischen den Einrichtungen", so Teschl-Hofmeister.