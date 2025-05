Bombendrohungen – mehrere Schulen evakuiert

Seit Sonntagabend sind in mehreren Schulen in Niederösterreich Bombendrohungen eingegangen. Inzwischen sind bereits 20 Schulen allein in Niederösterreich betroffen. Auch in Linz gab es Drohungen gegen Schulen.

Montagfrüh waren bereits 20 Schulen betroffen, die zum Teil vorsichtshalber evakuiert wurden, wie "ORF NÖ" berichtet. Die ersten Drohungen seien per E-Mail verschickt worden. Laut Bericht kündigen die Verfasser der Drohungen in einem KI-generierten Text an, dass am Montagvormittag eine Bombe in der Schule explodieren soll. In St. Pölten waren mindestens zwei Schulen betroffen, eine davon wurde bereits durchsucht – bislang jedoch ohne Fund einer Bombe. Die Polizei arbeitet eng mit der Bildungsdirektion zusammen und setzt alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen um. Dazu gehören Evakuierungen und die Einrichtung von Sammelpunkten an den Schulen. Bereits Ende des vergangenen Jahres gab es in St. Pölten mehrere solcher Drohungen. Polizeieinsätze auch in Obersösterreich In Oberösterreich gingen die Drohungen per E-Mail ein, bestätigte eine Polizeisprecherin einen Bericht von "ORF Oberösterreich". Betroffen waren vor allem Berufsschulen im ganzen Bundesland, die Gebäude wurden evakuiert, Polizeieinsätze liefen am Vormittag noch.