Brand-Inferno auf Campingplatz: Wiener schwer verletzt

Vier Wohnwägen und ein Mobilwohnheim fast komplett zerstört - Explosion als mögliche Brandursache

Beim Brand mehrerer Wohnwägen und eines Mobilwohnheims auf einem Campingplatz in Tulln ist am Sonntagnachmittag ein 52-jähriger Wiener schwer verletzt worden. Der Mann soll sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs um 13.40 Uhr im Bereich eines Wohnwagen aufgehalten haben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Laut Polizei könnte dem Feuer eine Explosion vorausgegangen sein. Die genaue Brandursache war am Sonntag noch ungeklärt.

Vier Wohnwägen und ein Mobilwohnheim wurden fast vollständig zerstört. Die Feuerwehr Tulln konnte ein weiteres Übergreifen des Feuers verhindern und um 14.45 Uhr "Brand aus" melden. Der Schwerverletzte 52-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.