Semmering-Rax-Region feiert heuer ihre Pioniergeschichte

Im Jahr 2026 feiert die Region Semmering-Rax den Pioniergeist. Vorbilder und Nachdenker, Menschen und Institutionen, die neue Wege gegangen sind und deren Ideen bis heute Identität stiften, werden dabei besonders gewürdigt. Mehr als 15 Jubiläen prägen dieses besondere Jahr.

Plötzlich ging alles ganz einfach: Mit der Eröffnung der Rax-Seilbahn – Österreichs erster Seilbahn – und dem Ausbau der Höllentalbahn vor genau hundert Jahren wurde es Erholungssuchenden leicht gemacht, das Rax-Plateau zu erobern. Zuvor war dies vor allem gestandenen Alpinisten vorbehalten. Und weil die Sommerfrischler auch unterhalten werden wollten, gründeten Weitsichtige das Theater Reichenau gleich mit dazu. Einen Katzensprung weiter südlich eröffnete am Semmering ein 9-Loch-Golfplatz, um Gäste aus dem anglo-amerikanischen Raum anzuziehen. Er ist heute der älteste noch in seiner ursprünglichen Form bespielbare Golfplatz Österreichs.



Die alten Zeiten, sie leben hoch

Am 1. August 1926 eröffnete das Theater Reichenau mit der Fledermaus von Johann Strauss. Hundert Jahre später kehren die Festspiele mit einer Neuauflage des Operettenklassikers zurück – der noch dazu im Wien des Jahres 1926 spielt. Den Saisonauftakt machen allerdings Wallner & die Rax-Band + Birgit Denk am 25. April mit dem allerersten austropoppigen Konzertabend im ehrwürdigen Theater. Auf der anderen Seite des Kurparks im Schloss lässt die Ausstellung „100 Jahre Theater Reichenau“ Besucher:innen in diese aufregende Epoche eintauchen. Praktisch: Für die Fahrt mit der Rax-Seilbahn, der Höllentalbahn sowie dem Shuttle zur Talstation der Seilbahn gibt es ab Juni ein neues, attraktives Kombiticket zum Preis von 45 Euro für Erwachsene bzw. 25 Euro für Kinder. Zudem bietet die Rax-Seilbahn im Jubiläumsjahr eine Reihe informativer und genussvoller Tagesausflüge für Gruppen an.



Wo Berge prägend sind

Noch vor dem großen Ansturm auf die Rax entstand in den Wiener Alpen der erste organisierte Bergrettungsdienst der Welt: 1896 forderte ein Lawinenunglück in der Rax-Region drei Todesopfer, woraufhin der „Alpine Rettungsausschuss“ gegründet wurde. Das ist heuer, nach runden 130 Jahren, ebenso ein Grund für ein kräftiges Prosit wie der Bau des Raxkircherls vor 90 Jahren, das verunglückten Bergsteiger:innen gewidmet ist. Standesgemäß wird dieses Jubiläum am 13. Juni mit einer Messe zelebriert.



Klangvolles Gloggnitz: Von Blasmusik bis Pop

Drunten im Tal lässt Gloggnitz die Korken knallen: Vor hundert Jahren wurde die Gemeinde zur Stadt erhoben und im Rahmen dessen die Stadtkapelle gegründet. Dazu gibt sie am 23. Mai ein Jubiläumskonzert bei der Christkönigskirche. Wer es lieber modern mag: Pizzera & Jaus spielen zum Beispiel am 21. Juni im Gloggnitzer Stadion. Das älteste der Jubiläen hat übrigens doppelt so viele Jahre am Buckel: Die evangelische Kirche in Nasswald wird stolze 200.



Runde Geburtstage, die den Gaumen erfreuen

Auch kulinarisch gibt’s einiges zu feiern: Das naturbelassene Rax Bräu wird seit 20 Jahren gebraut, seit vorigen Sommer läuft es, begleitet von regionalen Spezialitäten, im schicken Bräustüberl in Hirschwang durch durstige Kehlen. Halb so alt ist das Revival des Silva-Verjus-Drink, der seit 10 Jahren wieder gemixt wird – quasi der Aperol-Spritz der Sommerfrischler:innen von einst. Das Rezept aus 1906 stammt aus dem Kochbuch von Heimito von Doderers Köchin. Ein weiteres Jubiläum mit nostalgischem Touch ist das Zwanzigjährige der Schlossgärtnerei Wartholz als schick-hippes Café-Restaurant im historischen Schlosspark der ehemaligen Kaiserresidenz in Reichenau.



Ein Jubiläum jagt das nächste – bis in den Herbst hinein

Mit 18 Kilometern Trails in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen feiert der Bikepark Semmering heuer sein 20-jähriges Bestehen. Lustig, lautstark und geistreich sind die Veranstaltungen des Kulturvereins Neunkirchen, der wiederum seit 30 Jahren für entspannte Unterhaltung sorgt. Gery Seidl und Erwin Steinhauer sind hier die Stars des Line-Ups im Jubiläumsjahr.150 Jahre Singgemeinschaft Payerbach-Reichenau, 80 Jahre Evangelische Kirche Gloggnitz und 10 Jahre Schwarzataler Genussmarkt komplettieren den Reigen der Jubiläen. Bei so vielen runden Jahrestagen hält die gute Stimmung in der Region Rax-Semmering das ganze Jahr über an. Konzerte, Feste und kulinarische Highlights laden dazu ein, mitzufeiern und dabei lebendige Geschichte der Region zu erleben.Tipp: Zum Österreichischen Welterbetag am 2. Mai 2026 rückt die UNESCO-Welterbestätte Semmeringeisenbahn mit einem facettenreichen Programm in den Mittelpunkt. Unter dem Motto „Mehr als heißer Dampf“ können Besucherinnen und Besucher die Region auf besondere Weise erkunden.Eine ideale Gelegenheit, die Jubiläumsregion Semmering-Rax kennenzulernen, bietet das Hop-on-Hop-off-Angebot entlang der historischen Bahnstrecke. Stündlich verkehrende Busse verbinden die wichtigsten Stationen zwischen Gloggnitz und Mürzzuschlag. Während an ausgewählten Standorten Führungen angeboten werden, sind andere Ziele über kurze Wanderungen erreichbar.Zu den Stationen zählen unter anderem die Remise der Höllentalbahn in Hirschwang, der „20-Schilling-Blick“ sowie das „Vinodukt“ in Payerbach und die Vinothek im längsten Viadukt der Semmeringbahn.