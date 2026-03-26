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NÖ schickt 750 Kinder gratis in die Radfahrschule
© NLK Pfeiffer

Sicher in den Sommer

NÖ schickt 750 Kinder gratis in die Radfahrschule

26.03.26, 11:01
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Radfahren ist für Kinder pure Freiheit – aber auch eine echte Gefahrenquelle: Stürze, mangelnde Sichtbarkeit, falsches Verhalten im Notfall. Niederösterreich setzt jetzt ein starkes Zeichen für mehr Sicherheit auf zwei Rädern.  

Nach dem Erfolg der Initiative „Radkids NÖ" in Volksschulen startet das Land in den Sommerferien 2026 landesweit 50 kostenlose Ferienkurse für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren.

"Wir wollen unseren Kindern das nötige Rüstzeug mitgeben, damit sie sicher und selbstbewusst am Verkehrsalltag teilnehmen können", betont Verkehrslandesrat LH-Stv. Udo Landbauer (FPÖ).

Finanziert von Radland NÖ

Die Kurse dauern je einen Vormittag und verbinden Theorie mit Praxis – spielerisch, altersgerecht, effektiv. Themen wie Sturzprävention, Sichtbarkeit und Notruf stehen im Mittelpunkt. Unterstützt wird das Projekt von KFV, AUVA und der Polizei, die an ausgewählten Terminen selbst unterrichtet. Finanziert wird alles von Radland Niederösterreich – für Gemeinden und Kinder völlig gratis.

Gemeinden können sich ab sofort unter www.radkids-noe.at anmelden. Die Plätze sind auf 750 Kinder limitiert – wer sichergehen will, dass seine Gemeinde dabei ist, sollte also schnell handeln!

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