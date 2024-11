× Brennende Gartenhütte knallte

Schockierte Bewohner wurden abends aus Mehrparteienhaus evakuiert.

Der Brand einer Gartenhütte hat am Samstagabend in der Daimlergasse in Wiener Neustadt die Einsatzkräfte auf Trab gehalten. Nach Angaben der Feuerwehr bedrohten die Flammen ein angrenzendes Mehrparteienhaus. Einige Personen mussten laut einer Aussendung aus stark verrauchten Wohnungen in Sicherheit gebracht werden.

Es knallte

© facebook/BFKO Wr. Neustadt ×

Für die Helfer war bei dem Gartenhütten-Brand Vorsicht geboten, "mehrere Zerknallungen" wurden an Ort und Stelle registriert. Im angrenzenden Mehrparteienobjekt mussten zwei Wohnungen geöffnet und kontrolliert werden. "Der rasche Einsatz der Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Brandes über die Fassade auf das gesamte Gebäude", resümierte Einsatzleiter Christian Pfeiffer. Über rund zwei Stunden hinweg gefordert waren 26 Mitglieder der Feuerwehr Wiener Neustadt. Bisher ist die Brandursache noch nicht bekannt.

Fassade geöffnet

Mit einer rettungssäge wurde die Fassade des Hauses geöffnet, um den Löscherfolg zu überprüfen und ein Ausbreiten des Brandes ausschließen zu können.