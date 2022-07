Bub (6) nach Badeunfall reanimiert

Nach einem Badeunfall in St. Valentin (Bezirk Amstetten) ist ein Sechsjähriger reanimiert worden.

Der Bub war am Sonntagnachmittag im Freibad in einem Becken untergegangen und wurde vom Bademeister gerettet, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag einen Onlinebericht der "NÖN" ("Niederösterreichische Nachrichten"). Das Kind wurde per Notarzthubschrauber in ein Linzer Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr bestand nicht.

Die erfolgreiche Reanimation war vom Bademeister vorgenommen worden, noch bevor die Rettung an Ort und Stelle war. Bei dem Sechsjährigen handelt es sich um den Sohn einer Flüchtlingsfamilie aus Syrien, bestätigte die Polizei auf Anfrage. Erhebungen hinsichtlich einer allfälligen Verletzung der Aufsichtspflicht waren im Gange.