Bub in Hundebox: 20 Jahre Haft für Mutter

Am Donnerstag stand der letzte Tag des wohl schlimmsten Misshandlungsprozesses Österreichs an der Tagesordnung. Die Mutter (33), die ihren damals 12-jährigen Sohn in ihrer Wohnung im Waldviertel in eine Hundebox gesperrt und monatelang gequält haben soll, wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt.

Die 40-jährige Freundin, die ihr geholfen haben soll, fasste 14 Jahre aus. Die Urteile sind nicht rechtskräftig. Bub in Hundebox: Mutter: "Ich wollte, dass er macht, was ich ihm sage"

Bub in Hundebox – Sozialarbeiterin: "Ich bin sehr erschrocken"

Bub in Hundebox – so irre ist die Mutter Gerichtspsychiater Peter Hofmann attestiert der 33-Jährigen eine „schwerwiegende und nachhaltige psychische Störung“. Das Stadium der Unzurechnungsfähigkeit sei aber nicht erreicht, die Frau habe auch „nicht unter einem Wahn“ gehandelt. © Marlene Kovacs/oe24 × »Mutter hat kein Empfinden für Situation« Vorliegend war laut Gutachter zudem eine „schwere emotionale Störung“, die Mutter habe kein Empfinden mehr für die Absurdität dieser Situation gehabt. Der Sachverständige sprach von einer monströsen kriminellen Handlung über einen langen Zeitraum. Zudem bestehe eine große Wahrscheinlichkeit dafür, dass die 33-Jährige in ab­sehbarer Zeit erneut schwere Körperverletzungs­delikte begehen werde. Bub in Hundebox - Psychiater: "Mutter hatte kein Empfinden" Ähnlich verhält es sich mit der 40-jährigen möglichen Komplizin. Die Beschuldigte sei zurechnungsfähig gewesen, so Hofmann. Für beide Frauen beantragte die Staatsanwaltschaft Krems zusätzlich zur Strafe eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum gemäß Paragraf 21 Absatz 2 Strafgesetzbuch. Frauen widersprachen sich vor Gericht Die Aussagen der Angeklagten hatten sich im Prozessverlauf oft widersprochen. Am Donnerstag gab die Mutter an, dass ihr „schrecklich leid tut, was passiert ist“. Sie wisse nicht, „wie es so weit kommen hat können“ und bereute die Kontaktaufnahme mit der Zweitangeklagten. Die 40-Jährige unterstrich, dass ihr das Ausmaß der Handlungen nicht bewusst gewesen sei. „Den Fehler kann ich leider nicht mehr rückgängig machen, ich hätte da selber eingreifen müssen.“ Sie entschuldigte sich unter Tränen beim 13-Jährigen und dessen Vater. Die Staatsanwältin ortete bei der 40-Jährigen indes widersprüchliche Aussagen: „Warum sollten wir Ihnen ein Wort glauben?“ © Marlene Kovacs/oe24 × Festgenommen wurde die Mutter, der vorgeworfen wird, dass sie ihren Sohn zumindest von Juli bis November 2022 geschlagen, gefesselt, geknebelt, ihn in eine Hundebox eingesperrt und mit kaltem Wasser übergossen hat, am 24. November 2022. Zwischen 20. und 22. November soll sie ihr Kind trotz fürcherlichen körperlichen Zustandes – von da stammt der Vorwurf des versuchten Mordes – enorm gequält haben. Als Beweis wurden Videos und Fotos gezeigt. Körperlich geht es dem 13-Jährigen wieder besser. Dass seine Seele heilen wird, ist nicht wahrscheinlich.