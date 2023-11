"Bühne im Hof" mit buntem Frühjahrsprogramm

"Worum geht's?" Diese Frage stellt sich als programmatisches Motto in der St. Pöltner Bühne im Hof, wo der künstlerische Leiter Alexander Hauer den Veranstaltungsreigen für das erste Halbjahr 2024 präsentiert hat. Kabarett, Comedy und Musik bilden weiterhin die inhaltlichen Schwerpunkte.

Den Auftakt macht am 19. Jänner Omar Sarsam ("Sonderklasse"), es folgen Thomas Maurer mit einem Kafka-Abend, Christof Spörk, Andreas Vitásek, Manuel Rubey und Simon Schwarz, Andreas Rebers, das Duo BlöZinger, Christian Dolezal sowie Maschek. Aus Bayern kommen Christine Eixenberger und Georg Ringsgwandl ("Arge Disko") nach St. Pölten. In der Reihe "Saugut am Donnerstag" gastieren Sonja Pikart, Maria Muhar, das Zwillingsschwestern-Duo RaDeschnig sowie Gabriel Castaneda. Im Comedy-Bereich sind TV-Star Abdelkarim, Bauchredner Tricky Niki und Puppenspieler Michael Hatzius zu erleben. Weiters kommt das schwäbische Trio Eure Mütter, das bereits auf 60 Millionen Views auf YouTube verweisen kann.

© Ingo Pertramer ×

Manuel Rubey und Simon Schwarz mit ihrem Kabarettstück "Das Restaurant".

1930er-Jahre

Besonders am Herzen liegen Hauer drei Veranstaltungen, die an die 1930er-Jahre erinnern. "Alles schon dagewesen" lautete 1934 das Eröffnungsprogramm der Wiener Kleinkunstbühne ABC, die bis 1938 politisch-satirisches Kabarett bot. 90 Jahre später lesen Magda Leeb, Karola Niederhuber, Clemens Maria Schreiner und Gregor Seberg aus damaligen Texten, u.a. von Jura Soyfer (23. Februar). Chris Lohner und Erwin Steinhauer lesen aus dem Briefwechsel zwischen Marlene Dietrich und Friedrich Torberg (7. April), Ursula Strauss und Wolf Bachofner lesen wiederum Soyfer (15. Mai).

© Inge Prader ×

Chris Lohner und Erwin Steinhauer schlüpfen in die Rollen von Marlene Dietrich und Friedrich Torberg.

Musikalische Beiträge liefern die Viennese Ladies - A female Orchestra, MoZuluArt und das Ambassade Streichquartett, Stubnblues 2.0 (eine Hommage an Willi Resetarits), der irische Sänger Seán Keane, Simone Kopmajer ("With Love") und Rebekka Bakken. Zudem gibt es ein Electro-Brass-Stehkonzert mit Erwin & Edwin.

© Lena Baloch ×

Erwin & Edwin heizen mit ihrem Electro Brass so richtig ein.

Rund um den Weltfrauentag treten u.a. Sigrid Horn, The Schick Sisters, Lotta & Stina und der Rainbow Circus auf. In Kooperation mit der Fachhochschule St. Pölten geht "Lucid Dreams", das Festival für digitale Kunst, in die zweite Auflage. Ein Familienprogramm (u.a. Gabor Vosteen mit "The Fluteman Show") sowie Kooperationen mit dem Landestheater NÖ (Wolfgang Hermann, "Tschick"), dem Festival Tangente St. Pölten, der ehemaligen Synagoge St. Pölten und dem Karikaturmuseum Krems runden das Angebot ab.