Bürgermeister will Ungeimpfte aus Intensiv werfen

Derzeit sorgt das Posting eines Bürgermeisters über die Situation an den Intensivstationen für Aufregung im Netz.

Mit den steigenden Corona-Zahlen werden auch die Kapazitäten in den Spitälern wieder knapper. So steigt etwa die Spitalsauslastung in Oberösterreich, wo es derzeit die meisten Neuinfektionen, an. Österreichweit werden aktuell 273 Menschen auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl sank zwar im Tagesvergleich um sieben Betroffene, stieg aber innerhalb einer Woche um 46 Patienten. Damit wird auch die Situation an den Spitälern wieder vermehrt in der Öffentlichkeit diskutiert. Jetzt sorgt die Aussage eines Bürgermeisters zu den Intensivstationen und den Impfungen für Aufregung.

"Ungeimpfte raus aus der Intensiv"

Mödlings Bürgermeister Stefan Hintner (ÖVP) postete: "Sollte es zur Triage kommen: Ungeimpfte ausse aus der Intensiv! So einfach geht "selbstbestimmtes" Leben!" Sein Posting, dass Ungeimpfte kein Anrecht auf Behandlung hätten, sorgt für Wirbel im Netz.

Die FPÖ tobt

Heftige Kritik kommt von der Freiheitlichen Partei. "Das ist widerlich, menschenverachtend und letztklassig! Alle Landsleute haben das Recht auf eine ordentliche Behandlung, unabhängig von ihrem Impfstatus!", kritisiert FPÖ-Landesobmann Udo Landbauer.