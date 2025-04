Bye-bye Zuckerschock: Snack-Revolution am Gymnasium Gmünd

Am Gymnasium Gmünd wird jetzt gesund gesnackt – mit einem ganz besonderen Automaten, der nur zuckerfreie Köstlichkeiten ausspuckt.

Am Gymnasium Gmünd wurde ein neuer Snackautomat in Betrieb genommen – und der hat es in sich: Statt Süßigkeiten voller Zucker gibt es hier Schokoriegel ohne Zuckerzusatz, aromatisierende Tabletten für Leitungswasser und knackige Nüsse.Das Ziel des Projekts: Schülern gesunde Alternativen zu bieten, die trotzdem schmecken und den kleinen Hunger zwischendurch stillen.

Unterricht trifft Umweltschutz

Begleitet wird die Snack-Offensive durch Projekttage rund um Ernährung, Kreislaufwirtschaft und den CO₂-Fußabdruck von Lebensmitteln. Mit Vorträgen und Workshops will Direktor Ronald Binder seinen Schülern vermitteln, wie sie sich gesünder ernähren und dabei auch noch etwas für die Umwelt tun können. Ein Pluspunkt: Wer auf Zucker verzichtet, bleibt im Unterricht länger konzentriert und fällt nicht ins berüchtigte "Glukoseloch".

Schüler packen mit an

Die Befüllung des Automaten übernehmen die Schüler selbst – ganz bewusst, denn der Automat soll "ihr Ding" sein. Kommt das Projekt gut an, könnten bald auch andere Schulen oder Unternehmen in den Genuss gesunder Automaten kommen. Unterstützt wird das Ganze von regionalen Betrieben – einer davon geführt von einem ehemaligen Schüler des Gymnasiums.