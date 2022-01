Cluster um Gruppenreise zu Silvester

36 Infizierte im Bezirk Hollabrunn nach Urlaubsfahrt.

St. Pölten. In Niederösterreich hat sich die Zahl der bisher bestätigten Omikron-Fälle am Samstag um 344 weitere auf 2.162 erhöht. 1.658 Personen waren nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) aktuell an der Coronavirus-Variante erkrankt. Das Durchschnittsalter betrug 34,4 Jahre. Der Corona-Cluster im Bezirk Hollabrunn nach einer Gruppenreise zu Silvester innerhalb Österreichs hat sich indes auf 36 positiv Getestete vergrößert.

25 Covid-Infizierte wurden in einer Produktionsfirma in St. Pölten gemeldet, das waren drei mehr als am Vortag. In einem Unternehmen im Bezirk Scheibbs wurden nach wie vor 20 Fälle verzeichnet. 14 Erkrankte wurden in Zusammenhang mit einem Pflege-und Betreuungszentrum (PBZ) im Bezirk Tulln gemeldet, unverändert elf Infizierte waren es in der Asylbetreuungsstelle Traiskichen (Bezirk Baden).