Corona-Cluster in Gefängnis in NÖ weiter gewachsen

St. Pölten. Der Corona-Cluster in der Justizanstalt Hirtenberg (Bezirk Baden) ist am Freitag erneut gewachsen. Verzeichnet wurden 70 Fälle und damit um elf mehr als am Vortag. Insgesamt 47 Infektionen (minus eins) gab es nach Angaben aus dem Büro von Niederösterreichs Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) in der Justizanstalt Sonnberg (Bezirk Hollabrunn). 36 positive Tests (minus drei) wurden in der Erstaufnahmestelle Traiskirchen (Bezirk Baden) gezählt.