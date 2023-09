× Corona-Fonds geht in die nächste Runde in NÖ

Weitere Entschädigungskategorien aus dem mit 31,3 Millionen Euro dotierten Topf werden freigegeben.

Corona-Fonds. Der nicht unumstrittene Corona-Fonds in Niederösterreich ging am Freitag in die nächste Runde. Die Erstattung von Strafen, die vom Verfassungsgerichtshof aufgehobenen wurden, ist bereits seit 30. Juni in Gange. Nun können auch Anträge für andere Bereiche gestellt werden.

© APA/Helmut Fohringer ×

FP-Landesrat Christoph Luisser.

Long Covid. Dazu gehören unter anderem Entschädigungen für Impfbeeinträchtigungen oder langfristige Folgen von Covid-19 („Long Covid“). „Wir von der Freiheitlichen Partei haben hart daran gearbeitet, die Corona-Jahre aufzuarbeiten um Gerechtigkeit wiederherzustellen“, so Landesrat Christoph Luisser.

Kinder im Fokus. Zudem sind finanzielle Unterstützungen für die Behandlung von physischen und psychischen Schäden, die im Zusammenhang mit Corona oder den Corona-Maßnahmen entstanden sind, förderfähig. Besonderes Augenmerk legt der mit 31 Millionen Euro dotierte Corona-Hilfsfonds auf die Förderung von Kindern und Jugendlichen, die von Corona oder den Corona-Maßnahmen betroffen sind führt der zuständige Landesrat weiter aus.