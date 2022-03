× Diebstahl: Polizei sucht diesen Mann

Der unbekannte Täter behob mit der gestohlenen Bankomatkarte noch am gleichen Tag Bargeld.

Guntramsdorf, NÖ. Ein bisher unbekannter Täter stahl am 5. Februar 2022, in der Zeit zwischen 15.00 und 16.30 Uhr, in einem Lokal im Ortsgebiet von Guntramsdorf, aus der Innentaschen einer an der Garderobe deponierten Jacke die Geldbörse, samt Bankomatkarte eines 79-Jährigen aus dem Bezirk Mödling.

© LPD NÖ ×

Der unbekannte Täter behob mit der gestohlenen Bankomatkarte noch am gleichen Tag, gegen 16.35 Uhr bei einem Geldautomaten einer Bankfiliale im Ortsgebiet von Gumpolsdkirchen Bargeld, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Dem 79-Jährigen entstand dadurch ein Gesamtschaden im Bereich eines niedrigen vierstellegien Eurobetrages.

Zweckdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Guntramsdorf, unter der Telefonnummer 059133-3335, erbeten.