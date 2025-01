Dieses Bundesland möchte die NÖ-Wirtshausprämie übernehmen

Mit einer Wirtshausprämie fördert Niederösterreich Übernahmen oder Neueröffnungen von Gastronomiebetrieben. Die Maßnahme gegen das Wirtshaussterben geht heuer in die zweite Runde. Nun pochen auch die Wirte im flächengrößten Bundesland Deutschlands auf diese Förderung.

Der Verein zum Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur (VEBWK) hat die Landespolitiker aufgefordert, etwas gegen das Wirtshaussterben zu unternehmen. Eine ähnliche Initiative wie etwa die Wirtshausprämie in Niederösterreich wäre absolut wünschenswert, teilte VEBWK-Geschäftsführerin Ursula Zimmermann mit. "Die Gastronomie steckt in einer tiefen Krise - das ist in Österreich ähnlich wie bei uns. In vielen Gemeinden schließen die letzten traditionellen Gasthäuser für immer ihre Türen. Damit stirbt nicht dann nicht nur ein Betrieb, sondern auch ein sozialer Treffpunkt und ein Stück gelebte Wirtshauskultur", sagte die Geschäftsführerin.

Um dem Trend des Wirtshaussterbens in den Dörfern entgegenzuwirken, setzt Niederösterreich auf eine sogenannte Prämie. Die Förderung richtet sich explizit an das Dorfwirtshaus, wie Zimmermann sagte. "Diese Wirtshausprämie in Höhe von bis zu 10.000 Euro ist ein großartiges Beispiel dafür, wie Wirtshauskultur von der Politik sinnvoll und effektiv gefördert werden kann."

Exportschlager Wirtshausprämie

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zeigte sich über die neidvollen Blicke aus Deutschland erfreut. Im Vorjahr wurde die Prämie in Niederösterreich von 33 Betrieben in Anspruch genommen. Gemeinsam mit Investitionsförderungen im Zuge des NÖ Wirtshauspakets wurden 175 Betriebe unterstützt und damit 20 Millionen Euro an Investitionen ausgelöst.

"Das Wirtshaus ist ein wesentlicher Teil unserer Landesidentität und ist gerade im ländlichen Raum ein wichtiger gesellschaftlicher Nahversorger. Doch durch den Strukturwandel gerät das Wirtshaus immer stärker unter Druck. Dieser Entwicklung wollen wir uns entgegenstellen. Daher wird die Wirtshausprämie in Niederösterreich gemeinsam mit einer Investitionsförderung auch heuer wieder aufgelegt. Ich freue mich, wenn unsere Wirtshausprämie nun zum Exportschlager werden könnte", so die Landeschefin