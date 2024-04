Drei Polizisten bei Verfolgungsjagd verletzt

Drei Polizisten sind am Freitag bei einer Verfolgungsjagd im Bezirk Mödling leicht verletzt worden.

Die Exekutive hatte in Perchtoldsdorf ein älteres Auto kontrollieren wollen, die beiden Männer rasten im Pkw davon und fuhren über rote Ampeln. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und errichteten in Brunn am Gebirge eine Straßensperre. Dabei krachte der Pkw gegen ein abgestelltes Polizeiauto, bestätigte die Exekutive auf Anfrage Medienberichte.

Beamte verletzt

Ein Beamter, der sich in dem Wagen befand, wurde bei dem Vorfall kurz nach 11.00 Uhr leicht verletzt. Ein Kollege, der das Fluchtauto verfolgte, musste abrupt abbremsen und erlitt dabei ebenfalls leichte Blessuren. Bei der vorläufigen Festnahme leistete einer der Männer Gegenwehr und verletzte einen Uniformierten. Die drei Polizisten wurden ins Landesklinikum Baden gebracht. Die Einvernahmen der beiden Männer waren am Freitag im Gange.