Die beiden jungen Männer schossen im Vorbeifahren auf zahlreiche Passanten. Zwei Personen wurden dadurch leicht verletzt.

Die Vorfälle ereigneten sich am Sonntagnachmittag. Ein 18- und ein 20-Jähriger sollen in Eschenau und Wilhelmsburg zuerst von einem Moped aus auf zwei Fußgänger geschossen haben. Danach machten sie in Hainfeld von einem Auto aus weiter und ballerten auf sieben weitere Passanten, die sie zufällig auf der Straße sahen.

Zwei Personen wurden dadurch leicht verletzt. Die beiden jungen Männer konnten nach mehreren Anzeigen schließlich am Abend noch in Hainfeld gefasst werden. Im Auto fanden die Polizisten drei Softguns samt Munition. Diese hatten sie erst am Tag zuvor in Tschechien gekauft. Schon auf der Rückfahrt nach Österreich dürften die Beschuldigten auf andere Verkehrsteilnehmer geschossen haben.

Mögliche weitere Opfer gesucht

Beide Niederösterreicher werden von der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt. Gegen das Duo wurde zudem ein Waffenverbot verhängt. Die Polizei ermittelt weiter in dem Fall und sucht auch noch nach weiteren möglichen Opfern.