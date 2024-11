ecoplus gewinnt prestigeträchtigen "Red Arrow"

Der an die ecoplus verliehene "Red Arrow" zeichnet Personen, Unternehmen und Institutionen aus, die durch ihr Engagement zur Verbesserung der Infrastruktur am Wirtschaftsstandort Österreich beigetragen haben oder Österreich als Vorbild dienen können.

Große Auszeichnung für Niederösterreichs Wirtschaftsagentur ecoplus: Das Landesunternehmen hat den Infrastrukturpreis „Red Arrow 2024“ gewonnen. Mit dem „Red Arrow“ ehrt die Standort- und Infrastrukturinitiative Future Business Austria (FDA) Personen, Firmen und Institutionen, die durch ihr Engagement zur Verbesserung der Infrastruktur am Wirtschaftsstandort Österreich beigetragen haben oder Österreich als Vorbild dienen können.

Dieser Infrastrukturpreis besteht schon seit 2005. Mit ihm werden nachhaltige Bemühungen und Meilensteine in der Standort- und Infrastrukturentwicklung gewürdigt und öffentlich sichtbar gemacht. Bei der Preisverleihung in der Wirtschaftskammer Österreich hob die FDA-Fachjury insbesondere die technologieorientierte Standortentwicklung von ecoplus in Form der Technopole sowie das Erfolgsprojekt Haus der Digitalisierung in Tulln hervor.

Feierliche Verleihung

Der „Red Arrow 2024“ der Standort- und Infrastrukturinitiative Future Business Austria wurde am 7. November im Rahmen des FBA-Symposiums in der Wirtschaftskammer Österreich vergeben. "Mit unserer Wirtschaftsagentur setzen wir seit mehr als 60 Jahren Impulse für den blau-gelben Wirtschaftsstandort: In 16 Wirtschaftsparks stellt ecoplus erstklassige Unternehmensstandorte zur Verfügung. Seit 1987 konnten von ecoplus 2.763 Betriebsansiedlungen und Standorterweiterungen erfolgreich betreut werden. Damit wurden rund 55.010 Arbeitsplätze gesichert bzw. neu geschaffen. Die Auszeichnung ist ein weiterer Beleg dafür, dass wir auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten mit unseren Serviceleistungen richtig liegen", betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

"Der Gewinn des ‚Red Arrow 2024‘ ist eine große Ehre und zeigt die Wertschätzung für unsere Leistungen. Die Verleihung des Preises motiviert uns, weiterhin mit großem Engagement an der Stärkung unseres Wirtschaftsstandorts zu arbeiten. Denn professionelle Standort-Services und die gezielte Unterstützung von unternehmerischen Zukunftsprojekten sind gerade heute wichtiger denn je", zeigt sich ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki erfreut.