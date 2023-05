Ein Toter bei Frontal-Crash in Niederösterreich

74-Jähriger geriet mit Pkw auf Gegenfahrbahn

Bei einer Frontalkollision zwischen einem Pkw und einem Traktor in Niederösterreich ist am Dienstagabend ein 74-Jähriger getötet worden. Der Mann geriet mit seinem Pkw aus bisher unbekannter Ursache in einer Rechtskurve kurz vor dem Gemeindegebiet von Wörth (Bezirk Neunkirchen) auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß der Pkw mit einem entgegenkommenden Traktor frontal zusammen, wie die Polizei Mittwochfrüh mitteilte.

Der 74-jährige Lenker des Pkw erlitt tödliche Verletzungen. Der 23-jährige Traktorfahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Neunkirchen verbracht.