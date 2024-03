Ein Toter bei Horror-Crash mit drei Lkw auf der A1

Die Westautobahn ist noch bis etwa 9 Uhr gesperrt.

Die Westautobahn (A1) zwischen Melk und Pöchlarn (Bezirk Melk) ist in der Nacht auf Freitag zum Schauplatz eines tödlichen Lkw-Unfalls geworden. Eine Person starb, zudem gab es zwei Verletzte, bestätigte Sonja Kellner, Sprecherin des niederösterreichischen Roten Kreuzes, auf Anfrage Medienberichte. Die A1 wurde in Richtung Salzburg gesperrt, es bildete sich Stau im Frühverkehr.



Ereignet hatte sich der Unfall am Freitag gegen 1.00 Uhr. Beteiligt waren drei Schwerfahrzeuge. Laut Polizeisprecher Johann Baumschlager fuhr ein slowakischer Lkw "nahezu ungebremst" auf zwei türkische Sondertransport-Lastwagen auf. Der Beifahrer des Schwerfahrzeuges aus der Slowakei erlag seinen Verletzungen. Der Lenker wurde in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Nach Angaben von Kellner erlitt eine zweite Person Blessuren, die an Ort und Stelle behandelt wurden.

A1 gesperrt

Vom Roten Kreuz wurden vier Rettungsfahrzeuge und ein Notarztwagen aufgeboten. Hinzu kam auch der Bezirkseinsatzleiter. Angefordert worden war zudem "Christophorus 2".

Die Sperre der A1 wegen Aufräum- und Bergungsarbeiten im betroffenen Bereich dürfte noch bis 10.00 Uhr dauern, berichtete der ORF. Eine beschilderte Umleitungsstrecke wurde eingerichtet. Es bildeten sich rund drei Kilometer Stau.