Diese Personen bekommen noch heuer 500-Euro-Bonus

Etwa 23.000 Pflege- und Betreuungskräfte in Niederösterreich bekommen eine 500-Euro-Prämie vom Land Niederösterreich ausbezahlt.

St. Pölten. Die Pandemie hat die Menschen in den letzten drei Jahren vor große Herausforderungen gestellt. Ganz besonders davon betroffen waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheits- und Pflegebereich. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sagte am Sonntag in der Radiosendung "Niederösterreich im Gespräch" dazu: "Alleine im Pflege- und Betreuungsbereich arbeiten über 23.000 Menschen. Und alle haben großartige und wertvolle Arbeit geleistet. Nicht nur in der Pandemie, sondern Tag für Tag. Daher möchte ich ein großes und herzliches Dankeschön sagen" und informierte über die blau-gelbe Pflegeprämie, die das Land Niederösterreich jetzt ausbezahlt, wie es in einer Aussendung der Niederösterreichische Landesregierung heißt.

In den letzten Monaten sei viel gelobt und viel geklatscht worden, aber das könne nicht alles gewesen sein, unterstrich die Landeshauptfrau und ergänzte: "Deswegen zahlen wir seitens des Landes noch heuer eine blau-gelbe Pflegeprämie in Höhe von 500 Euro steuerfrei aus." Diese Prämie wird seitens des Landes für Vollzeitbeschäftigte – für Teilzeitkräfte aliquot - an die 23.000 Pflege- und Betreuungskräfte im Land ausbezahlt, die etwa in der Pflegefachassistenz, der Pflegeassistenz oder in Sozialbetreuungsberufen tätig sind.

Das Land Niederösterreich legt diese Pflegeprämie auf einen Entgeltzuschuss des Bundes drauf, weil der tatsächliche Bonus des Gesundheitsministeriums nicht der angekündigten Höhe entspricht. "Die vom Bund bereitgestellten Mittel reichen aber nur für 2000 Euro brutto brutto aus, also nicht das Versprochene", sagt Mikl-Leitner.